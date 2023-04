Sicurezza: Penza (M5s), interrogazione a Piantedosi per episodi stazione Termini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema della sicurezza nella zona intorno alla stazione Termini a Roma "è della massima importanza e desta molta preoccupazione tra i cittadini e i negozianti della Capitale. Per questo nei prossimi giorni alla Camera presenterò un'interrogazione al ministro Piantedosi per sapere in dettaglio come il Viminale intenda intervenire in quel quartiere di Roma". Lo afferma il deputato del Movimento 5 stelle, Pasquale Penza, componente della commissione Affari costituzionali di Montecitorio. "I gravi episodi di aggressione e rapina avvenuti negli ultimi giorni - aggiunge - sono solo l'ultimo campanello d'allarme in un contesto urbano in cui imperversano problemi di degrado e emarginazione. Serve immediatamente che lo Stato garantisca maggiore sicurezza intensificando le attività di controllo e presidio da parte delle forze dell'ordine, all'interno della stazione ferroviaria e nelle vie limitrofe". Gli ultimi casi di violenza, ad esempio, "si sono verificati all'Esquilino, nei pressi di piazza Indipendenza e in via Marsala. Laddove manca l'impegno adeguato dello Stato - conclude Penza - la criminalità trova terreno fertile ed è estremamente facile che episodi di violenza si verifichino di frequente". (Rin)