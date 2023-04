Difesa: Carfagna (Azione), cordoglio per scomparsa capitano Ghersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Profondo cordoglio per la morte del capitano delle Frecce tricolori Alessio Ghersi, scomparso ieri insieme a un'altra persona in un tragico incidente di volo. Alla sua famiglia, alla famiglia della persona che era con lui a bordo dell'ultraleggero precipitato, alle Frecce tricolori e all'Aeronautica militare tutta la mia vicinanza e le mie condoglianze". Lo afferma in una nota Mara Carfagna, presidente di Azione. (Com)