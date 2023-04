Regno Unito-Italia: ministra Badenoch, Meloni è una premier eccezionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia ha una premier eccezionale in Giorgia Meloni. Lo ha dichiarato la ministra per gli Affari economici britannica, Kemi Badenoch, dicendosi “lieta di averla incontrata questa settimana a Londra”. “Abbiamo discusso il protocollo d’intesa firmato con il suo ministro delle Imprese in precedenza quest’anno, che sta già approfondendo le nostre esportazioni e i nostri legami di investimento, assistendo le imprese britanniche e italiane a crescere e prosperare”, ha scritto la ministra in un messaggio su Twitter. (Rel)