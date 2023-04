Roma: 13 chili di droga nascosti nei garage e nelle auto, tre arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre uomini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e sono stati sequestrati 13 chili di droga tra hashish, marjuana e cocaina. È l'esito dei controlli svolti dal commissariato di polizia di via Cristoforo Colombo. L'indagine, partita da alcune notizie di reato inerenti una florida attività di spaccio, ha indirizzato i poliziotti verso un'area condominiale in via dell'Accademia, all'interno di una zona box-auto. Gli agenti, col supporto di Odina, cane al servizio del reparto cinofili di Nettuno, hanno subito individuato il box e si sono appostati. La loro pazienza è stata premiata dopo diverse ore, quando è comparsa un'auto con due uomini a bordo che, dopo aver aperto le serrande del garage, hanno cominciato a caricare della merce. (segue) (Rer)