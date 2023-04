Roma: 13 chili di droga nascosti nei garage e nelle auto, tre arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I poliziotti sono quindi intervenuti, bloccando i due sospettati e dando inizio alle perquisizioni. Queste hanno permesso di rintracciare, sia all'interno del box che nell'auto, più di 13 chili di droga tra hashish e marjuana. I due fermati hanno riferito di lavorare per una società di consegne in via Garibaldi. Gli agenti quindi hanno svolto una perquisizione anche lì e hanno sequestrato 100 grammi di cocaina nell'auto del titolare dell'azienda. Al termine dell'attività i tre uomini, di 27, 35 e 54 anni, tutti romani, sono stati arrestati. Due sono ai domiciliari con braccialetto elettronico e il terzo si trova in custodia cautelare in carcere.Roma, 30 aprile 2023. (Rer)