Afghanistan: domani in Qatar riunione patrocinata dall'Onu, assenti i talebani

- Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, riunirà domani, primo maggio, a Doha, in Qatar i rappresentanti di 25 Paesi e organizzazioni internazionali nel tentativo di influenzare le decisioni dei talebani in Afghanistan. L'Onu considera la situazione in Afghanistan la più grande crisi umanitaria del mondo, aggravata dalla mossa dell'amministrazione talebana di impedire alle ragazze di andare a scuola e alla maggior parte delle donne di lavorare, anche per le agenzie delle Nazioni Unite. Il governo talebano, che ha ripreso il potere nell'agosto 2021, sarà assente dai colloqui. Ieri, 29 aprile, una ventina di donne ha organizzato una protesta a Kabul per opporsi a qualsiasi riconoscimento internazionale del governo talebano. "Qualsiasi tipo di riconoscimento dei talebani è completamente fuori discussione", ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, Vedant Patel. (Res)