Paraguay: Paese al voto per eleggere il presidente e rinnovare il parlamento (6)

- La crisi, secondo l'analisi dell'esperto, causa una "fuga di voti" il cui destino non è peraltro facile da immaginare. "Il fatto che tradizionali elettori del Pc non votino per il loro partito di riferimento non vuol dire che siano pronti ad appoggiare l'oppositore al momento con le maggiori chance di vittoria. Le analisi parlano di molti voti incrociati, che possono essere intercettati da nuove forze politiche, riducendo potenzialmente i consensi dei partiti già esistenti". Un'emorragia di consensi, cui il Pc ha cercato di rispondere anche cambiando la strategia di comunicazione, ha spiegato l'analista. "Prima c'era un campagna elettorale molto identitaria, fortemente ancorata ai simboli, a partire dall'uso del rosso, colore proprio del Pc. Ora si scommette più sul 'tricolore' della bandiera paraguaiana, su sfondo bianco", prova evidente che per vincere, il Pc "deve cercare voti fuori dal suo elettorato". (Abu)