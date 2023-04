Ostia; Masi-Adriani (Fd'I), spiagge non sono pronte per apertura stagione balneare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra che governa Roma e il Municipio Roma X "come avevamo preannunciato in tempi non sospetti, ha agito con ritardo e in emergenza per preparare la stagione balneare tanto che il primo maggio le spiagge della Capitale non saranno pronte". Lo dichiarano in una nota le consigliere di Fratelli d'Italia, Mariacristina Masi in Assemblea capitolina e Sara Adriani al Municipio Roma X. "Siamo molto preoccupati - aggiungono - anche per quanto riguarda la sicurezza, il bando per il salvamento è andato deserto per la parte di Ostia Ponente, ci chiediamo a questo punto se si dovrà ricorrere ad un affidamento diretto come ogni anno con modalità ai limiti della trasparenza. Faremo chiarezza in tutte le sedi competenti e nella Commissione Ambiente che speriamo si riunirà a breve in Campidoglio anche per spiegare bene cosa accadrà sulle spiagge libere di Castel Porziano. Presenteremo anche un'interrogazione al presidente del Municipio. Ci dispiace sapere - concludono - che Ostia sia sempre l'ultimo pensiero di questa amministrazione e laddove venga attenzionata da quest'ultima sia sempre e solo per affossare la vocazione turistica della città".(Com)