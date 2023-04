Regno Unito: ospedali si preparano a uno sciopero degli infermieri di 28 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio sanitario nazionale (Nhs) britannico si sta preparando a uno sciopero degli infermieri di 28 ore che partirà questa sera e proseguirà fino a domani. Lo ha riferito l’emittente “Sky News”. I membri del sindacato Royal college of nursing (Rcn), inaugureranno la loro più recente azione sindacale questa sera alle 20 (21 ora italiana) e la termineranno alle 23:59 di domani (00:59 di martedì in Italia). Questo avviene dopo che il sindacato ha votato contro l’ultima proposta di aumento retributivo avanzata dal governo. Il ministro della Salute, Steve Barclay, ha definito lo sciopero “deludente” e ha accusato l’Rcn di mettere a rischio la vita dei pazienti. “La decisione dell’Rcn di non fornire eccezioni allo sciopero (per garantire i servizi minimi essenziali) mette in pericolo la sicurezza dei pazienti, anche se accolgo con favore il fatto che siano state concordate una serie di eccezioni locali per i servizi critici”, ha dichiarato il ministro. (Rel)