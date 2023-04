Iran: ucciso capo polizia criminale nella regione sudorientale Sistan-Balochistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del dipartimento della polizia criminale di Saravan, Ali Reza Shahraki, nella provincia dell'Iran sudorientale Sistan-Balochistan, è stato ucciso in un attacco armato. Lo riferisce il portale informativo "Nour News", affiliato al Consiglio supremo per la sicurezza nazionale (Snsc) dell'Iran, secondo cui uomini armati sconosciuti hanno sparato contro l'auto di Shahraki. Nell'attacco armato la moglie dell'ufficiale è stata gravemente ferita. Il Sistan-Balochistan è la provincia a maggioranza sunnita situata nella parte sudorientale dell’Iran dove sono avvenuti gli scontri più violenti tra manifestanti e forze di sicurezza nell’ambito dell’ondata di proteste iniziata a metà settembre dopo la morte della 22enne curda, Mahsa Amini, a seguito del suo arresto a Teheran per non aver indossato il velo in modo corretto. (Res)