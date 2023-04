Agroalimentare: Coldiretti, emergenza Xylella, batterio avanza 20 chilometri l'anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2013 ad oggi la Xylella portata dalla sputacchina ha camminato e dopo aver praticamente azzerato il patrimonio olivicolo del Salento, compromesso gravemente gli oliveti di Brindisi e a Taranto, è arrivata in provincia di Bari – sottolinea Coldiretti - tanto da dover istituire una nuova area infetta denominata "Valle d'Itria" a causa dell''elevato rischio sanitario confermato nell'area tra Monopoli, Polignano e Castellana Grotte, dove è stato rinvenuto un pericoloso focolaio attivo. Sotto accusa è il sistema di controllo dell'Unione Europea con frontiere colabrodo – denuncia la Coldiretti – che hanno lasciato passare materiale vegetale infetto e parassiti vari. Una politica europea troppo permissiva che consente l'ingresso di prodotti agroalimentari e florovivaistici nell'Ue senza che siano applicate le cautele e le quarantene che devono invece superare i prodotti nazionali quando vengono esportati, con estenuanti negoziati e dossier che durano anni. Il "Libro nero della Xylella" copre gli ultimi dieci anni e si apre con i primi ulivi morti scoperti nella zona di Gallipoli nell'ottobre del 2013 e i mesi successivi che portano all'individuazione di nuovi focolai nella zona del Capo di Leuca. A luglio 2014 viene delimitata l'area infetta, individuando una fascia di eradicazione, una zona cuscinetto e un iniziale cordone fitosanitario. A febbraio 2015, il ministero nomina un commissario delegato per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza. Nel 2015 nuovo focolaio nel brindisino, a Oria. Ad aprile 2016 le stragi degli ulivi proseguono nel sud Salento fra Giuggianello e Minervino di Lecce e nuovi focolai vengono ritrovati nel Brindisino, a distanza di circa 50 chilometri dalla prima zona infetta di Gallipoli. (segue) (Com)