Pil: Rauti (Fd'I), grazie a governo Meloni l'Italia riparte

23 luglio 2021

- "Il governo Meloni può ritenersi soddisfatto del lavoro fatto in questi mesi perché l'economia italiana registra segnali positivi e migliori di quanto previsto. I dati sul Pil parlano chiaro. Soddisfazione sì, molta, ed ottimismo ma senza trionfalismi perché dobbiamo ridurre l'inflazione ed il debito pubblico per una crescita economica robusta e duratura". Lo ha detto il sottosegretario alla Difesa e senatrice di Fratelli d'Italia Isabella Rauti intervenuta a Tg4. In sei mesi di governo, ha aggiunto Rauti, si registra "anche un incremento della borsa, +28 per cento e una diminuzione del 20 per cento dello Spread che, insieme alle stime positive sul Pil, rappresentano segnali positivi del mercato ed indicano una ripresa economica del Paese ed un aumento dell'occupazione. Sono i primi frutti di una politica fatta di scelte ed assunzione di responsabilità. Lo abbiamo dimostrato con la prima legge finanziaria, sostenendo famiglie ed imprese, poi con gli obiettivi programmatici del Def e continueremo ad accompagnare questo processo di crescita per riscattare e rilanciare l'Italia, curando l'economia, detassando il lavoro e creando circoli virtuosi". A cominciare "dal prossimo decreto lavoro, con l'assegno di inclusione per i 'non occupabili' e lo strumento di attivazione per gli 'occupabili', sostenendo chi non può lavorare e aiutando chi può lavorare ad entrare nel mercato del lavoro", ha concluso Rauti. (Rin)