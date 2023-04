© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco sta presiedendo la Messa in piazza Kossuth Lajos a Budapest, penultimo impegno del suo viaggio in Ungheria. Sono presenti anche la presidente ungherese Katalin Novak e il Primo Ministro Viktor Orban. In piazza ci sono migliaia di persone. Al suo arrivo il Santo Padre ha effettuato alcuni giri tra i fedeli presenti. (Civ)