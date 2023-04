Ucraina: intelligence britannica, soldati russi indisciplinati sono detenuti in “prigioni” scavate a terra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comandanti militari russi hanno iniziato a punire i soldati colpevoli di indisciplina detenendoli nei cosiddetti “zindan”, buchi scavati nel terreno e coperti da una grata di ferro. E’ quanto hanno sostenuto i servizi segreti britannici, in un aggiornamento quotidiano reso noto dal ministero della Difesa di Londra. “Molti rapporti recenti da parte del personale russo” riferiscono di soldati posti in queste celle improvvisate “per insubordinazioni che includono ebbrezza e il tentativo di interrompere i loro contratti”, si legge. Nei primi mesi della guerra in Ucraina, invece, “molti comandanti russi hanno mostrato un atteggiamento relativamente lieve nel far rispettare la disciplina”, fino a consentire “a coloro che si sono rifiutati di fare i soldati di tornarsene silenziosamente a casa”. Dall’autunno 2022 sono aumentate “le iniziative sempre più draconiane” per migliorare la disciplina tra le truppe russe e “specialmente dopo che il capo di Stato maggiore Valery Gerasimov ha assunto il comando dell’operazione nel gennaio 2023”. (Rel)