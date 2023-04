Sociale: gara di calcio con consiglieri capitolini, fondi per ricerca bimbi malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un grande appuntamento con Nico, Nazionale olimpionici, Asd sport in Vaticano, la squadre di Italianattori, la Lazio e Roma Campidoglio, rappresentative d'eccellenza che si sfidano per aiutare le associazioni per la tutela della salute dei minori. Questo è "Uniti nel sociale". Lo comunicano in una nota il capogruppo della Lega in Assemblea capitolina, Fabrizio Santori, la consigliera capitolina del Pd Claudia Pappatà, rispettivamente vice e presidente del Lazio Club Campidoglio, e il consigliere di Fd'I in Campidoglio, Federico Rocca. "Un altro spettacolo d'eccezione al quale sono orgoglioso di partecipare insieme a 37 olimpionici e 9 calciatori, a tutti coloro che interverranno e ai colleghi consiglieri di Roma Capitale e dei Municipi - spiega Santori -. Il ricavato delle donazioni raccolte durante la festa, infatti, andrà all'associazione Andrea Tudisco Odv e a quella intitolata a Edoardo Marcangeli, impegnate nella ricerca, la cura e l'assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie". (segue) (Com)