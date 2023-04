Sociale: gara di calcio con consiglieri capitolini, fondi per ricerca bimbi malati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli atleti in campo della nazionale atleti olimpionici, guidati dal presidente Michele Lapenna, tra i numeri uno della pallanuoto, il judoka Emanuele Bruno, lo schermitore Stefano Pantano, il pentatleta Daniele Masala. Altri grandi campioni come Fabrizio Donati nell'atletica, Stefano Maniscalco nel karate, Carlo Molfetta nel taekwondo e gli indimenticabili calciatori della SS Lazio e della As Roma Bruno Giordano, Massimo Piscedda e Ubaldo Righetti. Campioni di nuoto, canottaggio, rugby, pugilato, e ancora calcio, judo e taekwondo fra le iridate riserve: Emanuele Blandamura, Stefano Battistelli, Felice Mariani, Luca Massaccesi, Andrea Lo Cicero, Bruno Mascarenhas. E non sono da meno per fama e impegno i calciatori dell'ItalianAttori, tra i quali sono schierati Sebastiano Rizzo, Daniele Pecci, Bascir, Enzo Decaro, Giulio Base, Capitan Findus, Gilles Rocca, Paolo Romano, Pietro Masotti. (Com)