Sudan: ministero della Sanità, 528 morti e 4.599 feriti in due settimane di scontri

- Sono 528 le vittime accertate degli scontri in corso da due settimane in Sudan tra le Forze armate sudanesi (Saf), l’esercito regolare che fa capo al generale e presidente di fatto Abdel Fattah al Burhan, e le Forze di supporto rapido (Rsf) del generale Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Lo ha reso noto ieri il ministero della Sanità sudanese. Ai morti si aggiungono 4.599 feriti. L’associazione di medici Sudan Doctors Syndicate ha riferito che 61 ospedali su 86 nelle aree più colpite dal conflitto non sono in grado di operare per mancanza di personale e forniture; 15 ospedali sono stati bombardati, 19 sono stati sgomberati; sei ambulanze sono state attaccate. Il bilancio è provvisorio, essendo i dati del ministero della Sanità relativi al periodo 15-27 aprile ed essendo gli scontri ancora in corso. (segue) (Res)