Sudan: ministero della Sanità, 528 morti e 4.599 feriti in due settimane di scontri (2)

- Ieri la tregua è stata violata, violazioni di cui le parti hanno attribuito la responsabilità l’una all’altra. Aerei militari delle Forze armate regolari sono stati visti sorvolare la capitale Khartum e le vicine città di Omdurman e Khartum Bahri. Le Rsf hanno riferito che la loro base militare nell’area di Salha è stata attaccata e di aver risposto all’attacco. A nord di Khartum è stata schierata la Forza di riserva della polizia. Le Forze di supporto rapido hanno messo in guardia i vertici della polizia dal combattere al fianco delle Forze armate. Le Rsf, in un comunicato, hanno accusato al Burhan di organizzare “un colpo di stato violento con gli estremisti della Fratellanza musulmana legati all’ex dittatore e alto ufficiale sudanese Omar al Bashir”, assicurando di essere “fermamente impegnate al cessate il fuoco”, per “l’apertura di corridoio sicuri”, “per la democrazia, per i diritti umani e per l’istituzione di un governo civile”. (segue) (Res)