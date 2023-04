Sudan: ministero della Sanità, 528 morti e 4.599 feriti in due settimane di scontri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagalo, in un’intervista telefonica alla “Bbc”, ha dichiarato che non intende partecipare a trattative fino alla fine dei combattimenti. “Cessate le ostilità. Dopodiché potremo negoziare”, ha affermato. Al Bhuran, secondo “Sudan Tribune”, ha precisato di aver accettato “in linea di principio” la proposta di colloqui avanzata dall’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), ma di non aver ancora inviato una delegazione a Giuba, nel Sud Sudan. L’organizzazione internazionale che riunisce i Paesi del Corno d’Africa ha preso l’iniziativa all’indomani dello scoppio della crisi, per spingere i leader delle due fazioni militari rivali ad avviare un confronto. (segue) (Res)