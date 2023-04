Sudan: ministero della Sanità, 528 morti e 4.599 feriti in due settimane di scontri (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), dall’inizio della crisi circa 33 mila rifugiati sono fuggiti dall’area della capitale sudanese mentre i campi profughi di Gedaref, Cassala, Nilo Bianco e Nilo Azzurro, Kordofan meridionale e occidentale sono finora in uno stato di relativa calma e con i servizi essenziali in funzione. L’agenzia dell’Onu ha riferito che nell’ultima settimana almeno 20 mila rifugiati hanno attraversato il confine del Sudan, di cui 7.500 sono entrati nel Ciad. In Sud Sudan sono arrivate 14 mila persone, principalmente sud sudanesi di ritorno dal Sudan. Secondo i dati riportati, l’Egitto ha registrato 16 mila attraversamenti, di cui 14 mila da parte di sudanesi. (segue) (Res)