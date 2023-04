Francia: primo maggio, autorità prevedono 500-650 mila persone in piazza contro riforma pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità stimano che il primo maggio in tutta la Francia scenderanno in piazza tra 500 e 650 mila persone, di cui tra 80 e 100 mila solamente a Parigi. Lo ha riferito l’emittente “Bfmtv”. La previsione è pertanto di un numero maggiore di manifestanti rispetto ai cortei degli anni scorsi. Le dimostrazioni di quest’anno, infatti, saranno sollecitate dall’approvazione della riforma delle pensioni, promulgata dal presidente Emmanuel Macron dopo il superamento del vaglio del Consiglio costituzionale. I sindacati si aspettano una “mobilitazione massiccia con uno spirito festivo, determinato, e popolare”, ha dichiarato il segretario del sindacato dei ferrovieri Cgt cheminot Montparnasse, Arnaud Marcinkiewicz. Per la segretaria confederale della Cgt, Celine Verzelletti, “ci saranno tutte le organizzazioni sindacali dietro la stessa bandiera. E’ da tanto tempo che non abbiamo conosciuto una simile unità sindacale”. Le manifestazioni e i raduni attesi sono in tutto circa 300. Il ministro dell'Interno, Gerald Darmanin, ha annunciato la mobilitazione di 12 mila agenti, di cui 5 mila a Parigi. Nella capitale sono attese tra le 80 mila e le 100 mila persone. Tra queste, tra le mille e le duemila persone sono considerate "a rischio". (Frp)