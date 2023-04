Israele-Arabia Saudita: media, Usa stanno esaminando condizioni Riad per avvio relazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli "sforzi" per la normalizzazione delle relazioni tra Arabia Saudita e Israele sarebbero guidati dal senatore statunitense Lindsey Graham, che ha visitato Riad e poi Gerusalemme due settimane fa. Graham ha sottolineato che sebbene sia un repubblicano, sosterrebbe il presidente Joe Biden se l'amministrazione accettasse le richieste saudite e questo alla fine porterebbe alla normalizzazione tra Gerusalemme e Riad. Tuttavia, Graham ha avvertito che ci sarebbe un lasso di tempo "limitato" per l'opportunità. "Se non lo facciamo nel 2023 o all'inizio del 2024, la finestra potrebbe chiudersi", ha detto. Secondo la fonte statunitense citata da "Israel Hayom", il processo di analisi delle richieste richiederà diversi mesi. La fonte ha detto che per Israele la richiesta più preoccupante riguarda il nucleare civile, tuttavia, la posizione di Gerusalemme sulla questione non è chiara. Raggiungere un accordo di pace con l'Arabia Saudita è uno dei principali obiettivi del primo ministro, Benjamin Netanyahu, nel suo attuale mandato. Il suo stretto consigliere, il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, ha affermato più volte che un cambiamento di politica da parte dell'amministrazione Biden nei confronti dell'Arabia Saudita potrebbe portare alla pace tra Riad e Gerusalemme e a un premio Nobel per Biden. (Res)