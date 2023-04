Vaticano: Papa, apriamo le porte al sofferente al povero al migrante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' triste e fa male vedere porte chiuse". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Omelia pronunciata per la Messa che sta presiedendo in piazza Kossuth Lajos a Budapest. Il Pontefice ha esortato a non chiudere le porte ma ad accogliere: "Le porte chiuse del nostro egoismo verso chi ci cammina accanto ogni giorno; le porte chiuse del nostro individualismo in una società che rischia di atrofizzarsi nella solitudine; le porte chiuse della nostra indifferenza nei confronti di chi è nella sofferenza e nella povertà; le porte chiuse verso chi è straniero, diverso, migrante, povero". Ma Francesco ha sottolineato la necessità di non chiudere le porte anche all'interno delle comunità ecclesiali: "Chiuse tra di noi, chiuse verso il mondo, chiuse verso chi 'non è in regola', chiuse verso chi anela al perdono di Dio. Per favore: apriamo le porte!", l'appello del Pontefice. (Civ)