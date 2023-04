Vaticano: Papa, aiutiamo l'Ungheria a crescere nella fraternità, via della pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l'Omelia pronunciata per la Messa che sta presiedendo in piazza Kossuth Lajos a Budapest, ha esortato vescovi e sacerdoti e i fratelli e le sorelle laici, ai catechisti e agli operatori pastorali, ad "aiutare l'Ungheria a crescere nella fraternità, via della pace". Il Pontefice ha ha sottolineato "Lasciamo entrare nel cuore il Signore della vita, la sua Parola che consola e guarisce, per poi uscire fuori ed essere noi stessi, porte aperte nella società. Essere aperti e inclusivi gli uni verso gli altri, per aiutare l'Ungheria a crescere nella fraternità, via della pace". (Civ)