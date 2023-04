Regno Unito: Starmer, non voglio che scioperi infermieri proseguano ma governo ha fatto un disastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito laborista britannico, Keir Starmer, non vuole che gli scioperi degli infermieri proseguano ma pensa che “il governo abbia fatto un disastro”. Lo ha dichiarato parlando all’emittente “Sky News”. “Il modo di evitare gli scioperi è di riunirsi in una stanza con gli infermieri e risolvere le questioni” ed è quello che dovrebbe fare l’esecutivo, ha spiegato Starmer. “L’economia non ha avuto una crescita reale per 13 anni. E’ un fallimento totale di questo governo che è al centro di questi scioperi e della crisi del costo della vita”, ha proseguito il leader laborista. (Rel)