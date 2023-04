Primo maggio: Solinas, il lavoro è dignità e libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il lavoro è dignità, libertà, fonte di accrescimento culturale, economico e sociale. Il lavoro rappresenta la dimensione fondamentale per la vita di ogni uomo e di ogni donna, un diritto sacrosanto che abbiamo il dovere di difendere per costruire una società migliore, inclusiva e giusta". Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, alla vigilia della Festa nazionale del Lavoro. Oggi "il mio pensiero va a tutte le donne e gli uomini che si impegnano nel loro lavoro, a tutti coloro che ancora attendono stabilità e certezze nell'occupazione e, in modo particolare, ai lavoratori di Portovesme e San Gavino che la multinazionale Glencore sta condannando ad una stagione drammatica di incertezza. La Regione non li abbandonerà e garantirà non solo il sostegno di ammortizzatori sociali, ma anche ogni azione finalizzata a esplorare possibili soluzioni per la ripresa degli impianti", ha aggiunto il presidente prima di ricordare: "Davanti a una precarietà dilagante la Regione ha messo in campo azioni e risorse per combattere l'impoverimento occupazionale, l'emorragia di posti di lavoro, le difficoltà di reinserimento lavorativo per le categorie considerate più fragili e per creare nuove opportunità di sviluppo che nei diversi ambiti possano accrescere la competitività del sistema sardo e offrire più certezze lavorative". (segue) (Rin)