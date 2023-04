Primo maggio: Solinas, il lavoro è dignità e libertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendo un pensiero particolare ai giovani, il presidente ha evidenziato come "la Sardegna abbia bisogno dell'intraprendenza e dell'entusiasmo delle nuove generazioni, che si affacciano con spirito genuino e positivo al mercato del lavoro". "La lotta allo spopolamento - ha proseguito il presidente - consiste anche nel creare nuove opportunità in grado di lenire la piaga dell'esodo giovanile per lasciare nella nostra terra capitale umano, ricchezza, saperi. Oggi abbiamo il dovere di pensare a chi il lavoro non lo ha, a chi lo ha perso e fatica a ritrovarlo, a chi lo cerca per la prima volta e a chi, per i motivi più disparati, non riesce a costruire una propria identità lavorativa". Ecco allora che il Primo maggio, prosegue il Presidente "deve essere per tutti motivo di riflessione e occasione per tenere a mente i principi fondanti scritti nella Costituzione ed evidenziare il valore del lavoro e il diritto per ogni cittadino di svolgere un'attività in libertà, dignità e sicurezza". Dietro i numeri, ha poi spiegato il presidente Solinas "ci sono sempre delle persone. Penso ai nostri giovani ma anche alle donne, tante volte vittime di una società che ancora oggi tende ad emarginare anziché accogliere, ad escludere anziché includere, a penalizzare anziché valorizzare sia in termini di opportunità, sia in termini di competenze, adattamento e attitudini al lavoro, oltre che in termini salariali. Ecco, oggi più che mai serve un'azione politica capace di incidere e combattere le disparità, abbattere i muri lavorativi e creare quello sviluppo economico di cui l'economia sarda ha bisogno", ha concluso il Presidente. (Rin)