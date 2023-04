Business news: Emirati, società Taqa investe in interconnessione elettrica tra Marocco e Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Abu Dhabi National Energy Taqa e il gruppo britannico Octopus Energy hanno investito 30 milioni di sterline (37,36 milioni di dollari) in un progetto volto a collegare il Marocco al Regno Unito attraverso un cavo elettrico sottomarino. Lo ha riferito l'emittente "Al Hadath", secondo cui Taqa ha investito 25 milioni di sterline (circa 31 milioni di dollari), mentre Octopus altri 5 milioni (6,2 milioni di dollari). La società intende estendere il cavo sottomarino continuo ad alta tensione per oltre 3.800 chilometri tra il Regno Unito e il Marocco, passando per Portogallo, Spagna e Francia. Xlinks, la società che supervisiona la realizzazione del progetto, ha affermato che il cavo potrebbe fornire al Regno Unito fino a 3,6 gigawatt di elettricità da fonti rinnovabili, pari a circa l'8 per cento della sua domanda attuale, e una quantità di elettricità sufficiente ad alimentare 7 milioni di abitazioni britanniche entro la fine del decennio. La società ha aggiunto che la produzione di elettricità avverrà nella regione marocchina di Guelmim - Oued Noun, attraverso parchi solari ed eolici. (Res)