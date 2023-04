Business news: Nigeria, governo sospende rimozione sussidi sui prodotti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha sospeso la prevista rimozione dei sussidi sui prodotti petroliferi entro giugno di quest'anno, affermando che non è un "momento favorevole per il provvedimento". Parlando alla stampa, il ministro delle Finanze uscente Zainab Ahmed ha dichiarato che il governo proseguirà i colloqui con l'amministrazione entrante del presidente eletto Bola Tinubu, che si insedierà il prossimo 29 maggio e che ha già annunciato l'intenzione di interrompere il pagamento dei sussidi una volta che assumerà l'incarico. All'inizio di questo mese il governo federale di Abuja ha ottenuto sovvenzioni per 800 milioni di dollari dalla Banca mondiale per aumentare il suo programma sociale nazionale prima di rimuovere i sussidi petroliferi a metà del 2023, con l'obiettivo di ridurre l'impatto della rimozione dei sussidi per il carburante. La più grande economia africana ha stanziato quest'anno oltre 3.300 miliardi di naira (7,3 miliardi di dollari) da spendere in sussidi petroliferi fino alla metà del 2023. La Nigeria è uno dei maggiori produttori di petrolio greggio dell'Africa, ma importa prodotti petroliferi a causa del malfunzionamento delle sue raffinerie. (Res)