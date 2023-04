Business news: gruppo minerario marocchino Managem si espande nell’estrazione dell’oro in Senegal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo minerario marocchino Managem ha annunciato il completamento dell’acquisizione della miniera d’oro di Boto, in Senegal, dalla società canadese Iamgold, per un costo totale di 197 milioni di dollari. Lo ha riferito il gruppo, spiegando che questo accordo rafforzerà la presenza del gruppo in Africa occidentale con una miniera in costruzione che favorirà l’aumento della produzione d’oro nel breve termine. Secondo il sito d’informazione “Al Yaoum 24”, l’acquisizione consentirà alla società di espandere le attività minerarie di Iamgold in Guinea e Mali. (Mar)