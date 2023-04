Vaticano: Papa in piazza Kossuth Lajos a Budapest per la Santa Messa e il Regina Caeli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, dopo aver lasciato la Nunziatura Apostolica, il Santo Padre Francesco si porterà in piazza Kossuth Lajos a Budapest, per la celebrazione della Santa Messa. E' il terzo giorno di permanenza in Ungheria di Francesco, per il suo 41esimo Viaggio Apostolico. Al suo arrivo il Santo Padre, dopo aver effettuato il cambio di vettura e dopo alcuni giri in papamobile tra i fedeli, alle ore 9.30 presiede la Celebrazione Eucaristica nella IV Domenica di Pasqua. Al termine della celebrazione, il cardinale Péter Erdő, Arcivescovo Metropolita di Esztergom-Budapest, saluterà e ringrazierà il Santo Padre. Quindi Papa Francesco reciterà il Regina Caeli con i fedeli presenti in Piazza Kossuth Lajos e, dopo la benedizione finale, il Santo Padre rientra in auto alla Nunziatura Apostolica. Nel pomeriggio, prima per la partenza per Roma, ci sarà un incontro con il mondo universitario e della cultura. (Civ)