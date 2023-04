Business news: presidente Sri Lanka, cerchiamo di ridurre debito di 17 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Sri Lanka sta cercando di ridurre il suo debito estero di 17 miliardi di dollari attraverso accordi di ristrutturazione con l’India, con la Cina e con il Club di Parigi. Lo ha dichiarato in parlamento il presidente Ranil Wickremesinghe, chiedendo all’opposizione di sostenere il programma di prestito da 3 miliardi di dollari varato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) il mese scorso. Secondo i dati ufficiali del governo, lo Sri Lanka deve in totale 7,1 miliardi di dollari a creditori bilaterali: 3 miliardi di dollari alla Cina, 1,6 miliardi all’India e 2,4 miliardi al Club di Parigi, gruppo informale di organizzazioni finanziarie dei 22 Paesi più ricchi del mondo. Al momento, ha aggiunto il capo dello Stato, non è stata assunta alcuna decisione definitiva sulla ristrutturazione del debito interno. Wickremesinghe ha aggiunto che lo Sri Lanka deve accelerare la crescita al 6 per cento entro il 2028 o il 2029 al fine di ripagare il debito estero e, contestualmente, di rilanciare la propria economia. (Res)