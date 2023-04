Business news: presidente sudcoreano Yoon incontra Musk, offre incentivi a Tesla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha incontrato l'amministratore delegato di Tesla, Elon Musk, in occasione della visita di Stato del presidente negli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Yonhap", secondo cui a chiedere l'incontro è stato Musk. Yoon ha ribadito la proposta all'imprenditore di realizzare una nuova "gigafactory" del costruttore di auto elettriche in Core del Sud: il presidente sudcoreano ha offerto a Musk incentivi e sostegno fiscale. Musk ha replicato che la Corea del Sud è in cima alla lista dei Paesi candidati a ospitare un nuovo stabilimento produttivo dell'azienda, e ha anticipato una propria visita a Seul. Yoon aveva dichiarato già lo scorso novembre che il governo sudcoreano sarebbe pronto ad offrire incentivi "su misura" a Tesla per aggiudicarsi un investimento dell'azienda nel Paese. (Git)