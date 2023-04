Business news: rappresentante Onu Qatar, Summit sviluppo sostenibile sarà pietra miliare unica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar “è impaziente di partecipare al Summit per lo sviluppo sostenibile, il prossimo settembre, considerandolo una pietra miliare di importanza unica per gli sforzi collettivi compiuti” da Doha. Lo ha dichiarato la rappresentante permanente del Qatar presso le Nazioni Unite, Alya Ahmed bin Saif Al Thani, durante l’incontro del Consiglio economico e sociale sui finanziamenti per lo sviluppo nel 2023, come riferisce il quotidiano saudita “Arab News”. Alya Ahmed ha messo in evidenza l’impegno di Doha nelle iniziative internazionali per lo sviluppo, con un contributo di oltre 551 milioni di dollari tra progetti e aiuti umanitari solo nel 2021. Per il Qatar, ha spiegato, in vista della realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, i partenariati per lo sviluppo sono prioritari. La rappresentante qatariota all’Onu, inoltre, ha elogiato la cooperazione strategica tra Doha e l’Onu, culminata nell’apertura, lo scorso marzo, di una sede delle Nazioni Unite nella città. In questo mese, ha aggiunto, il Qatar ha ospitato la quinta conferenza dell’Onu sui Paesi meno sviluppati, durante la quale l’emiro, Tamim bin Hamad Al Thani, ha offerto un contributo di 60 milioni di dommari. Doha, del resto è tra i fondatori della rete Accelerator Lab del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, in cui ha investito 30 milioni di dollari. Infine, ha concluso Alya Ahmed, il Qatar ha firmato più di 50 accordi bilaterali per promuovere gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo, con l’obiettivo di attivare partenariati per lo sviluppo sostenibile. (Res)