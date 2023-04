Business news: media, Israele fornirà all'Azerbaigian due satelliti per 120 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le industrie aerospaziali di Israele (Iai) sono state scelte dall'Azerbaigian per la fornitura di due satelliti del valore di 120 milioni di dollari. Lo ha riferito il quotidiano israeliano "Haaretz", citando proprie fonti. L’indiscrezione giunge dopo la visita a Baku della settimana precedente del ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen. In un’intervista con il quotidiano “The Times of Israel”, Cohen aveva confermato la decisione azera di scegliere una società israeliana per un accordo di approvvigionamento di satelliti. L'agenzia spaziale nazionale dell'Azerbaigian, Azercosmos, che gestisce due satelliti di comunicazione e un satellite per osservazione, ha riferito di aver perso il contatto con quest'ultimo a un anno dal completamento della sua missione. L'agenzia spaziale azera ha riferito di aver avviato un programma per lo sviluppo di "un nuovo satellite per osservazione a più alta risoluzione che risponda alle sfide del moderno sviluppo tecnologico, in accordo con i desideri delle istituzioni locali". A seguito di questo evento, sarebbe nato l'accordo sul satellite in fase di elaborazione con la Iai, che opera nel settore dei satelliti dagli anni Ottanta, sviluppando satelliti anche per la ricerca, la comunicazione e per stazioni terrestri satellitari. (Res)