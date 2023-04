Business news: Fmi, economia palestinese non ha creato posti di lavoro sufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi due decenni, l'economia palestinese non ha creato posti di lavoro sufficienti per assorbire nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Lo ha reso noto il rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) sulla Cisgiordania e la Striscia di Gaza. “Questo anche se i tassi di partecipazione alla forza lavoro sono rimasti ostinatamente bassi e tra i più bassi al mondo per le donne palestinesi”, ha proseguito il rapporto, secondo il quale “i risultati del lavoro femminile sono particolarmente deludenti”. “Per entrambi i sessi, ci sono forti disparità nei risultati del mercato del lavoro tra governatorati e città, che riflettono la frammentazione geografica e la discrepanza spaziale tra la forza lavoro e la crescita dell'occupazione. Inoltre, il divario nei risultati del lavoro tra la Cisgiordania e Gaza si è ampliato nel tempo”, ha spiegato l’Fmi. “Un'ulteriore facilitazione della creazione di posti di lavoro nel settore privato nei settori dei servizi commerciabili ad alta produttività potrebbe contribuire ad assorbire gli ingressi nel mercato del lavoro, mentre le politiche dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) potrebbero aumentare la partecipazione e l'occupazione femminile alla forza lavoro”, ha affermato il rapporto. Tuttavia, “le politiche dell’Anp non saranno sufficienti per affrontare le sfide del mercato del lavoro, poiché la crescita rimane tiepida in scenari politici ambiziosi, salvo l'allentamento delle restrizioni imposte da Israele alla circolazione delle persone”. “Nel complesso, un'elevata elasticità dei posti di lavoro alla crescita pari a 0,7 suggerisce che migliori risultati del mercato del lavoro e una crescita più elevata andrebbero di pari passo”, ha concluso l’Fmi. (Res)