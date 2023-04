Business news: Libano, tasso di inflazione raggiunge il 264 per cento su base annua a marzo 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di inflazione su base annua in Libano è salito al 264 per cento a marzo 2023, registrando un aumento rispetto al 190 per cento del mese precedente e raggiungendo il livello più alto dall’inizio della crisi economica. Lo ha riferito l’Amministrazione centrale di statistica (Acs), secondo la quale l’indice dei prezzi al consumo su base mensile è balzato al 33,27 a marzo, raggiungendo il livello più alto mai registrato dal 2013. La principale pressione inflazionistica è dovuta al settore delle comunicazioni (+620 per cento in un anno), bevande alcoliche e tabacco (+451 per cento), ristorazione e hotel (+386 per cento), settore sanitario (+374 per cento), trasporti (+301 per cento), alloggi e servizi pubblici (130 per cento). Nel frattempo, il cibo e le bevande analcoliche hanno raggiunto un aumento su anno del 352 per cento, rispetto al 261 per cento di febbraio. Il Libano continua a far fronte a una grave crisi economica e finanziaria che, dal 2019, ha portato a una svalutazione del 98 per cento della moneta locale. (Lib)