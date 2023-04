Business news: Egitto, a breve saranno avviati i lavori per realizzare la più grande centrale solare in Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori per la realizzazione del più grande progetto di impianto solare in Africa con una capacità di 500 megawatt dovrebbero iniziare in questo periodo. Lo ha annunciato il governatore di Assuan, nel sud dell'Egitto, Ashraf Attia, spiegando che il progetto fornirà circa duemila opportunità di lavoro durante il periodo della costruzione. Il governatore ha affermato che il governatorato di Assuan sta assistendo a un nuovo boom nel campo energetico, attraverso il nuovo progetto di energia solare Fares. L’impianto, che ha una capacità di 500 megawatt, sarà stabilito nell'entroterra desertico del villaggio di Fares nel centro di Kom Ombo, tramite una società cinese. Il governatore ha spiegato che la stazione si trova su un'area di 10.000 metri quadrati e sarà realizzata in un periodo di 18 mesi. Secondo le previsioni, inizierà a immettere energia nella rete elettrica nazionale unificata a partire da settembre 2024. (Cae)