Business news: Marocco-Argentina, interscambio commerciale +48 per cento nel 2022

- Il volume di scambi commerciali tra Marocco e Argentina ha registrato un aumento del 48 per cento nel 2022 rispetto all’anno precedente, con un valore di quasi 1,5 miliardi di dollari. È quanto emerge da un documento pubblicato dall'Istituto di statistica argentino ripreso dai media marocchini. Le statistiche provvisorie emesse dal suddetto istituto mostrano che le esportazioni dall'Argentina verso il Marocco ammontano a 943,9 milioni di dollari, mentre le importazioni dal Regno nordafricano hanno raggiunto i 548,3 milioni di dollari, con un avanzo commerciale a favore dell'Argentina pari a 395,7 milioni di dollari. La stessa fonte indica che le esportazioni argentine verso il Marocco sono aumentate del 39 per cento rispetto alle cifre del 2021 (679,3 milioni dollari), mentre le importazioni dal Paese sudamericano sono aumentate del 68,1 per cento, passando da 326,2 milioni a 548,3 milioni dollari. (Mar)