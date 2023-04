Business news: Eni, produzione idrocarburi, petrolio e gas naturale nel primo trimestre trainata da Mozambico, Messico, Algeria, Libia e Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre 2023 la produzione di idrocarburi di 1,66 milioni di boe/giorno è invariata rispetto al primo trimestre 2022, risultato che è stato sostenuto dai ramp-up in Mozambico e Messico, dalla maggiore attività in Algeria, che beneficia anche delle acquisizioni di periodo, nonché in Libia e negli Stati Uniti. Questi effetti sono stati compensati dal declino dei campi maturi. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Eni, che ha approvato i risultati consolidati del primo trimestre 2023. La produzione di petrolio è stata di 780 mila barili/giorno nel primo trimestre 2023, invariata rispetto al primo trimestre 2022. La produzione di gas naturale è stata di 130 milioni di metri cubi/giorno nel trimestre, invariata rispetto al primo trimestre 2022. (Rin)