Business news: Sudan, 200 mila euro da Commissione Ue per assistenza immediata

- La Commissione europea ha stanziato 200 mila euro per l'assistenza immediata in Sudan. I fondi saranno usati per coprire il primo soccorso alle persone ferite o esposte a rischi elevati a Khartum. Il finanziamento dell'Ue sostiene la società della Mezzaluna Rossa sudanese con servizi di primo soccorso, evacuazione e supporto psicosociale, aiutando circa 70 mila persone a Khartum, nello Stato del Nord, nel Nord Kordofan, nel Sud Darfur e nel Nord Darfur. Le filiali della società della Mezzaluna Rossa in altri 13 Stati riceveranno inoltre un sostegno per aumentare la loro preparazione. Il finanziamento fa parte del contributo complessivo dell'Ue al Fondo di emergenza per la risposta ai disastri (Dref) della Federazione internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ifcr). Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha ribadito la sua ferma condanna dei combattimenti e ha invitato entrambe le parti a una fase di distensione con un cessate il fuoco immediato, in modo da consentire al personale medico e agli operatori umanitari di fornire assistenza salvavita. "Abbiamo ricevuto notizie devastanti sulla perdita di vite umane, comprese le uccisioni di operatori umanitari. Chiedo con forza il pieno rispetto del Diritto internazionale umanitario, la protezione dei civili e la sicurezza degli operatori umanitari, dei locali e dei beni, in modo che possano fornire assistenza di emergenza alle persone colpite", ha dichiarato Lenercic. (Beb)