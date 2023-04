Business news: Nigeria, vicepresidente Osinbajo prevede fino a 250 Gw di progetti solari entro il 2060

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nigeria prevede di sviluppare circa 250 gigawatt (Gw) di centrali solari entro il 2060 come parte degli investimenti nell'idrogeno verde. Lo ha annunciato il vicepresidente nigeriano Yemi Osinbajo, citato dai media locali. Osinbajo ha aggiunto che il suo Paese dovrebbe prendere in considerazione investimenti nell'idrogeno verde per la transizione energetica, il che implica lo sviluppo del suo potenziale rinnovabile, in particolare solare. (Res)