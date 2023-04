Business news: British American Tobacco, multe record per violazione sanzioni Corea del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- British American Tobacco ha acconsentito a pagare alle autorità statunitensi multe per un importo complessivo superiore a 629 milioni di dollari per aver violato le sanzioni a carico della Corea del Nord. Lo ha annunciato il dipartimento di Giustizia, sottolineato che l'importo non ha precedenti nel suo genere. L'accordo tra il colosso del tabacco e il governo federale Usa è stato raggiunto dopo che British American ha ammesso di aver esportato per anni i suoi prodotti in Corea del Nord aggirando le sanzioni legate al programma nucleare di Pyongyang. In una nota, il secondo maggior produttore mondiale di sigarette ha ammesso che le transazioni con la Corea del Nord risalgono al periodo compreso tra il 2007 e il 2017. Per condurre questi affari, British American Tobacco si servì della mediazione della sua sussidiaria a Singapore, ricavando dalle vendite circa 418 milioni di dollari. (Was)