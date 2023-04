Business news: Cina, utile netto Ping An Insurance aumentato del 49 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia assicurativa Ping An Insurance, la più grande in Cina per valore di mercato, ha registrato un aumento dell'utile netto pari al 48,9 per cento nel primo trimestre. Lo ha riferito la società, precisando che nel periodo di riferimento i profitti del gruppo si sono attestati a 5,55 miliardi di dollari. "L'economia domestica ha esibito una tendenza alla ripresa nei primi tre mesi dell'anno, con i consumi delle famiglie in costante aumento", a dispetto della volatilità emersa nel mercato globale dei capitali dato il "complesso panorama internazionale", ha dichiarato la società. Stando ai dati condivisi da Ping An Insurance, il reddito derivante dagli investimenti si è attestato a 4,29 miliardi di dollari da gennaio a marzo, contro la perdita di 3,77 miliardi di dollari relativa al 2022. (Cip)