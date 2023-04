Business news: Cina, profitti imprese industriali crollati del 21,4 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I profitti delle imprese industriali della Cina sono crollati del 21,4 per cento annuo nel primo trimestre, periodo in cui si sono attestati a 219 miliardi di dollari. Lo indica l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), che riferisce il dato alle imprese con un fatturato annuo di almeno 2,9 milioni di dollari. Solo a marzo, gli utili delle suddette imprese hanno registrato un declino del 19,2 per cento su base annua, in calo di 3,7 punti percentuali rispetto al dato del primo bimestre. Nello stesso periodo, tuttavia, il fatturato combinato delle aziende è aumentato dello 0,6 per cento su base annua, invertendo il calo dell'1,3 per cento registrato a gennaio e febbraio. (Cip)