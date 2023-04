Business news: Giappone, produzione nazionale automobili in crescita per la prima volta dopo 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione nazionale dei principali costruttori di auto del Giappone ha registrato il primo incremento da quattro anni a questa parte nel corso dell'anno fiscale 2022, come emerso dai dati pubblicati dalle aziende. La produzione combinata dei principali costruttori giapponesi è aumentata nel Paese del 7,8 per cento annuo a 7,65 milioni di unità nel corso dell'anno fiscale che si è concluso a marzo. Toyota Motor, il primo costruttore mondiale di auto per volume di vendite, ha prodotto in Giappone 2,79 milioni di autovetture, un incremento dello 0,9 per cento annuo, dopo aver registrato nell'anno fiscale 2021 il dato più basso da 45 anni a questa parte. (Git)