Business news: Usa, prezzi per il consumo personale rallentano al 4,2 per cento a marzo

- L'indice dei prezzi per la spesa per i consumi personali (Pce) negli Stati Uniti, uno degli indicatori chiave utilizzati dalla Federal Reserve per misurare l’inflazione, ha rallentato al 4,2 per cento nel mese di marzo, dopo una crescita annuale del 5,1 per cento registrata a febbraio. Lo si apprende dai dati resi pubblici dal dipartimento del Commercio, che riflettono gli effetti dei continui rialzi dei tassi d’interesse da parte della Fed. L’indice Pce di fondo, che esclude le spese per i prodotti alimentari ed energetici, ha segnato una crescita del 4,6 per cento su base annuale, in leggerissimo calo rispetto al 4,7 per cento di febbraio. Su base mensile, l’indice Pce ha visto una crescita di 0,1 punti percentuali, contro lo 0,3 per cento del mese precedente. (Was)