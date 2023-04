Business news: Usa, stipendi in crescita del 5,1 per cento a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano ad aumentare gli stipendi nel settore privato degli Stati Uniti, in crescita del 5,1 per cento a marzo rispetto allo stesso mese del 2022 e dell’1,2 per cento rispetto a dicembre scorso. Lo indicano i dati pubblicati dal dipartimento del Lavoro, destinati ad alimentare la preoccupazione della Federal Reserve in merito all’efficacia dei rialzi dei tassi d’interesse decisi negli ultimi mesi per raffreddare l’economia e ridurre l’inflazione. Il 27 aprile le autorità Usa hanno comunicato anche che l’economia nazionale è cresciuta dell’1,1 per cento nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. (Was)