Business news: Algeria, autorità annunciano strategia nazionale per sviluppo settore cerealicolo

- Il ministro dell’Istruzione superiore e della ricerca scientifica dell’Algeria, Kamel Bedari, ha di recente presieduto un gruppo di discussione e di lavoro per lanciare una strategia nazionale per favorire lo sviluppo del settore cerealicolo nel Paese. Lo ha riferito lo stesso ministero, spiegando che all’incontro hanno partecipato rappresentanti dei ministeri dell’Agricoltura, dei Trasporti e dell’Energia, nonché esperti e ricercatori del settore agricolo. “Il coinvolgimento della ricerca scientifica nello sviluppo della produzione agricola nazionale, e in particolare della cerealicoltura, è un asse essenziale per il raggiungimento dell'obiettivo di sicurezza alimentare prefissato”, ha proseguito il ministero. Durante la visita presso la Scuola superiore di scienze dell'alimentazione e delle industrie agroalimentari (Essaia) e la Scuola nazionale superiore di agronomia (Ensa), avvenuta nei giorni scorsi, il ministro Bedari aveva già affermato l’importanza dell’università algerina “per lo sviluppo di idee innovative in grado di contribuire alla creazione di ricchezza e al raggiungimento dell’autosufficienza alimentare”. In questa occasione, il ministro era venuto a conoscenza di diversi progetti per lo sviluppo di diverse piattaforme digitali nel settore dell’agroalimentare. (Ala)