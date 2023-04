Business news: Algeria-Mauritania, firmata intesa per favorire consultazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Affari esteri di Algeria e Mauritania, rispettivamente Ahmed Attaf e Mohamed Salem Ould Merzoug, hanno firmato un memorandum d’intesa per stabilire regolari consultazioni politiche su questioni di interesse comune. È quanto emerso durante una visita del capo della diplomazia algerino a Nouakchott, che si inserisce nel quadro del rafforzamento delle relazioni bilaterali e della cooperazione tra i due Paesi. Durante il colloquio, le parti hanno discusso delle relazioni bilaterali e delle prospettive di rafforzamento della cooperazione, nonché della necessità di intensificare la consultazioni per discutere di questioni regionali e internazionali, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa algerina “Aps”. I due hanno inoltre accolto con favore i risultati della 19esima sessione della commissione mista che si è tenuta a settembre del 2022 a Nouakchott e che ha sancito la firma di 26 accordi e di un memorandum d’intesa in ambito economico. Il colloquio ha riguardato anche la strada che collega la citta algerina di Tindouf a Zouerate, in Mauritania, la quale “riveste un importanza strategica”, così come si è parlato dei diversi progetti di investimento algerini in Mauritania. I due capi della diplomazia hanno infine discusso di questioni di interesse comune a livello regionale, tra cui la situazione nel Sahel e la necessità di rafforzare il coordinamento per favorire la sicurezza e lo sviluppo dell'area. (Ala)